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В парке «Амурсельмаш» Белогорска заработал фонтан

В парке «Амурсельмаш» Белогорска заработал фонтан

В парке «Амурсельмаш» заработал фонтан, перенесенный с площади им. 30-летия Победы. В целях экономии бюджетных средств решение не утилизировать старый фонтан, а перенести его, было принято главой Белогорска Станиславом Мелюковым.

Работы по переносу 16-летнего фонтана начались в мае текущего года. Специалисты выполнили целый комплекс мероприятий, чтобы сохранить фонтан в почти первозданном виде. Единственное, что изменилось, это размер гранитной чаши. Она уменьшена за счет сокращения бракованных сегментов в каждой из ее граней. На центральной площади Белогорска он был 12 метров в диаметре, теперь 8 метров.

― Пусконаладочные работы выполнены в полном объеме к 3 июля, ― рассказывает руководитель подрядной jрганизации Павел Кацюба. ― Прилегающая территория к фонтану благоустроена. Установлено освещение, парковые диваны, уложена плитка, урны, забор воды осуществляется из скважины. Внутри фонтан облицован голубой керамогранитной плиткой.

В дирекции парков и скверов Белогорска рассказали, что появление гидротехнического сооружения вызвал у жителей микрорайона неподдельный интерес.

― Можно сказать, что это восстановление истории. Ведь в советские времена фонтан в парке «Амурсельмаш» был, - говорит руководитель дирекции парков и скверов Юрий Приходько. - Правда, к 2004 году он пришел в такую непригодность и настолько был завален мусором, что его демонтировали. Теперь же эта территория парка заметно преобразилась. Убедительная просьба к жителям микрорайона беречь фонтан, не купаться в нем самим и не купать животных, не ломать элементы.

Ранее сообщалось, перенесенный фонтан был изготовлен установлен «СК «Мост-Восток» и установлен в 2004 году на площади имени 30-летия Победы.

Посетителей горпарка Белогорска просят не портить гамаки.

Дирекция горпарка Белогорска просит посетителей бережно относиться ко всем элементам благоустройства зоны отдыха. Особое внимание сейчас - гамакам. Всего за месяц, с начала работы, заменено 16 гамаков. Их режут, жгут и срывают.

― По предложению главы города, организовали такую тихую зону отдыха из трёх конструкций для пяти гамаков каждая, - говорит руководитель дирекции парков и скверов Юрий Приходько. - В первый год работы были случаи вандального отношения. Думали: что ж теперь? Надеялись, привыкнут посетители, не будут резать и жечь. Специально к сезону 2020 года закупили с запасом. Но тихой зоны отдыха так и не дождались. Очень жалко!

Из приобретённых ранее 34 гамаков всего за 10 дней работы парка 31 уже поврежден. Парк вынужден приобрести еще 20 гамаков.

― Уважаемые посетители парка, особенно подростки, убедительная просьба, уже крик души! Не портьте то, что сделано для вас, - обращается руководитель дирекции парков и скверов Юрий Приходько. - Парк — это зона отдыха. Давайте сделаем так, чтобы здесь было удобно и красиво отдыхать всем.

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#Белогорск

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