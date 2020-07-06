Потерявших работу амурчан будут переобучать
Амурский центр опережающей профессиональной подготовки планирует обучать жителей региона, потерявших работу из-за пандемии, новым профессиям. Как сообщает пресс-служба правительства области, сейчас учреждение готовит заявку на федеральное финансирование.
- Предполагается, что обучение безработных амурчан начнется с начала нового учебного года, - сообщили в центре.
Образовательные программы будут проходить на базе площадок регионального чемпионата «Ворлдскиллс».
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