Потерявших работу амурчан будут переобучать

Фото: amursu.ru

Амурский центр опережающей профессиональной подготовки планирует обучать жителей региона, потерявших работу из-за пандемии, новым профессиям. Как сообщает пресс-служба правительства области, сейчас учреждение готовит заявку на федеральное финансирование.

- Предполагается, что обучение безработных амурчан начнется с начала нового учебного года, - сообщили в центре. Образовательные программы будут проходить на базе площадок регионального чемпионата «Ворлдскиллс».

Просмотров всего: 112

#коронавирус #образование

распечатать

Mr. Mustard