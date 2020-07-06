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сегодня, 18:40 1

Неработающие амурчане будут получать удвоенное пособие на детей до полутора лет

Неработающие амурчане будут получать удвоенное пособие на детей до полутора лет
Фото: pixabay.com/

С июля амурчане начнут получать детское пособие до полутора лет на первого ребенка в двойном размере. Изменения внесены по инициативе Президента Российской Федерации. Владимир Путин предложил увеличить в два раза ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан.

С 1 июня размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком в возрасте до полутора лет увеличен до 6 752 рублей в месяц. До внесения изменений на первого ребенка полагалось 3 375 рублей в месяц. Пособие будет выплачиваться одинаково на каждого ребенка, вне зависимости от очерёдности рождения.

Выплата будет осуществляться с учетом районного коэффициента. Органы социальной защиты населения области предоставляет его неработающим матерям, отцам или опекунам, студентам-очникам, другим неработающим родственникам, если мать и отец ребенка умерли или лишены родительских прав.

Уже с июля амурчане, имеющие право на выплату, начнут получать пособие в новом увеличенном размере. За июнь будет выплачена надбавка до уровня нового размера пособия, сообщает портал Правительства Амурской области.

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#соцзащита

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    36 минут назад

    богатство то какое привалило

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