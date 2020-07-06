За сутки коронавирус нашли у 29 амурчан

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В Приамурье лабораторно подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 1 889 заражений COVID-2019, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

В Благовещенске выявлено 23 новых случая, в Свободном – два, по одному в Тынде, Зее, Белогорском и Магдагачинском районах.

В 47,6 % случаев вирус вызвал пневмонию. Симптомы ОРВИ наблюдаются у 38,9 % заразившихся У 13,5 % пациентов заболевание проходит в бессимптомной форме.

813 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Под наблюдением находятся 2 572 человека, бывших в контакте с заболевшими. Из них на самоизоляции остаются 2 560 человек, в изоляторах – 12 человек.