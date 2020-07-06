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6июля
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сегодня, 16:58 0

63 года назад появилась группа The Beatles

63 года назад появилась группа The Beatles
Фото: www.beatlesource.com

Битломаны всего мира сегодня отмечают 63 года со дня, который принято считать датой появления группы The Beatles. 6 июля 1957 года на церковном празднике в пригороде Ливерпуля Джон Леннон познакомился с Полом МакКартни.

- Я был паинькой-школьником, и когда он забросил руку мне на плечо, то я с ужасом понял, что он пьян, - вспоминал МакКартни.

Несколько дней спустя Леннон пригласил МакКартни присоединиться к его группе, тогда называвшейся The Quarrymen. Позже в коллективе поменялся практически весь состав, а название сменилось на The Beatles.

К началу 1964 года группа завоевала мировую славу. До сих пор The Beatles считаются самой влиятельной рок-группой в истории.

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#история #культура

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