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сегодня, 16:45 1

2255 выпускников Приамурья написали ЕГЭ по русскому языку

2255 выпускников Приамурья написали ЕГЭ по русскому языку
Фото: amur.info

Русский язык необходим для поступления практически в любое в высшее учебное заведение, отсюда и такая огромная популярность. Сегодня по русскому "отстрелялись" 2255 человек из 2385 заявленных, остальные сдадут экзамен завтра.

Русский язык необходим для поступления практически в любое в высшее учебное заведение, отсюда и такая огромная популярность. Сегодня по русскому "отстрелялись" 2255 человек из 2385 заявленных, остальные сдадут экзамен завтра.

"ЕГЭ по русскому языку проходит во всех 62 пунктах проведения экзамена. Все аудитории обеспечены системами видеонаблюдения, а также технологией печати контрольно-измерительных материалов и сканирования бланков ответов участников экзамена", - сообщила заместитель председателя Правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Все пункты проведения ЕГЭ были предварительно продезинфицированы, а на входе у выпускников и организаторов измеряли температуру. Выпускников рассадили в аудиториях на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, поэтому во время экзамена в одной аудитории находилось не более девяти человек, сообщает портал Правительства Амурской области.

За 3,5 часа выпускникам предстояло справиться с тремя частями заданий разного уровня сложности. Порядок проведения экзамена контролировали представители министерства образования и науки Амурской области. Заметно уставшие экзаменуемые поздравили друг друга с завершением испытания ободряющими объятиями. Результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны не позднее 20 июля.

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#образование

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    48 секунд назад

    Заметно уставшие экзаменуемые поздравили друг друга с завершением испытания ободряющими объятиями,- на расстоянии не менее 1.5 метра!!!

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