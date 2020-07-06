В Тынде начали спиливать испорченные непогодой деревья

Фото: www.instagram.com/mikhaylova2018/

В Тынде рабочие приступили к инвентаризации испорченных снегопадом деревьев. Предприятию «Чистый город» уже дано задание спиливать согнутые растения.

Мэр столицы БАМа Марина Михайлова обратилась к жителям города через свой Инстаграм-аккаунт с просьбой указать адреса, где необходимо спилить испорченные насаждения.

- Друзья! Приступаем к инвентаризации испорченных снегопадом деревьев. Следующего снегопада, без риска рухнуть на наши головы, они не переживут. МУП «Чистый город» получил задание на спил согнутых пород. Давайте им поможем. Где ещё нужно их спилить? Предлагаю Вам в комментариях и в директ подкинуть нам адреса. Заранее Вам благодарна за помощь, – написала на своей странице Марина Михайлова.

3 июля вечером шквалистый ветер повалил около 20 сосен в детском лагере «Белогорка» Серышевского района. Многолетние крупные деревья вырвало с корнем.