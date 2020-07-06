Умер Эннио Морриконе

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Причиной смерти назвали последствия падения. Несколько дней назад Морриконе сломал бедро.

Эннио Морриконе завоевал славу, как автор музыки для кино и телевидения. Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Обладатель двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе в 2007 году, и за лучшую музыку («Омерзительная восьмёрка») в 2016 году. Девятикратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус», шестикратный лауреат премии BAFTA.