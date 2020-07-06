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сегодня, 16:15 1

В Благовещенске при пожаре пострадала женщина

В Благовещенске при пожаре пострадала женщина
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Сегодня в Благовещенске, около полудня, произошёл пожар в квартире дома № 33 по улице Студенческой. Как сообщили в главном управлении МЧС по Амурской области, сообщение о возгорании поступило в 12:42.

Через четыре минуты к дому прибыли 14 пожарных и четыре машины. Из окон квартиры на пятом этаже валил дым. Из горящей квартиры спасли женщину и передали врачам «скорой помощи».

Из соседних квартир эвакуировали двух человек.

Открытый огонь пожарные ликвидировали в 19:55. Квартира закопчена, огонь повредил вещи на площади в 10 квадратных метров.

Причины пожара выясняются.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • хорошист

    хорошист
    22 минуты назад

    Ого тушили с 12-45 до будщего сегодня 19-55

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