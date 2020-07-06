В Благовещенске при пожаре пострадала женщина

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Сегодня в Благовещенске, около полудня, произошёл пожар в квартире дома № 33 по улице Студенческой. Как сообщили в главном управлении МЧС по Амурской области, сообщение о возгорании поступило в 12:42.

Через четыре минуты к дому прибыли 14 пожарных и четыре машины. Из окон квартиры на пятом этаже валил дым. Из горящей квартиры спасли женщину и передали врачам «скорой помощи».

Из соседних квартир эвакуировали двух человек.

Открытый огонь пожарные ликвидировали в 19:55. Квартира закопчена, огонь повредил вещи на площади в 10 квадратных метров.

Причины пожара выясняются.