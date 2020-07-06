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Аистов в Приамурье стало больше

Аистов в Приамурье стало больше
Фото: www.instagram.com/anton_160386/

Подведены результаты учетов дальневосточного аиста на Зейско-Буреинской равнине в Амурской области. Учет вёлся с использованием квадрокоптера с середины апреля по конец июня 2020 г. Данные опубликовал в своём Инстаграм аккаунте амурский эколог Антон Сасин.

Были обследованы Бурейский, Михайловский, Константиновский, Тамбовский, Ивановский, Октябрьский, Благовещенский, Белогорский, Серышевский и часть Мазановского района. Общая площадь территории обследования составила 24000 кв.км.

На исследуемой территории в 2020 году обнаружено 276 гнёзд: 264 жилых и 12 нежилых. Рост количества жилых гнёзд в сравнении с 2019 годом составил 42%.

Большое количество новых гнёзд удалось обнаружить на опорах высоковольтных ЛЭП - 95 жилых гнёзд, в том числе 31 новое гнездо. Рост в сравнении с предыдущим годом – 28,4%. Впервые найдено гнездо на низковольтной ЛЭП в Благовещенском районе.

На территории заказников Муравьёвский, Березовский и Амурский отмечено 86 гнезд или 32,6 % от общего количества жилых гнёзд, учтённых по Зейско-Буреинской равнине. В 2019 году эта доля составляла 29%.

В прошлом году, учитывая большое количество осадков, специалисты прогнозировали существенный рост популяции в Амурской области, что и подтвердилось в ходе текущих учётов – количество жилых гнёзд увеличилось на 78 (+42%), а общая численность выросла на 488 особей (+52%).

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#животные #природа

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