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В Новокиевском Увале пассажир обстрелял таксиста

В Новокиевском Увале пассажир обстрелял таксиста
Фото: pixabay.com

Вчера, 5 июля, в Новокиевском Увале таксист пострадал от рук пассажира. Как сообщает пресс-служба УВД по Амурской области, мужчина 1965 года рождения получил телесные повреждения при попытке ограбления.

По версии следствия, пассажир такси, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал от водителя деньги. Получив отказ, злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину. Потерпевший уехал с места происшествия и обратился в полицию.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 2000 года рождения.

По факту разбоя следственным подразделением МО МВД России «Мазановский» возбужденно уголовное дело. За подобное деяние судом может быть назначено лишение свободы до 10 лет.

Подозреваемый задержан. Готовится ходатайство в Мазановский районный суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#криминал #происшествия

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  • К.В.Ж.Д. наса а не васа

    К.В.Ж.Д. наса а не васа
    1 час назад

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