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сегодня, 14:55 4

В Благовещенске горело кафе

В Благовещенске горело кафе
Фото: 28.mchs.gov.ru

Сегодня в первой половине дня по улице Волошина загорелось кафе. Сообщение о пожаре поступило в 11:16, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Огнеборцы, в составе 28 человек и 7 единиц техники, прибыли на место уже через две минуты. Открытого горения не наблюдалось. В ходе разведки очаг возгорания был обнаружен в вентиляционной шахте. В 11:51 пожар был полностью локализован.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 23 человека. Площадь пожара составила около 5 кв. метров.

Предположительно, к возникновению пожара привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации системы вентиляции. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники государственного пожарного надзора. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Между тем, прокуратура Благовещенска начала проверку по факту возгорания. Надзорный орган даст оценку исполнению требований противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме этого, планируется проверка соблюдения администрацией кафе действующих в регионе ограничений на работу развлекательных заведений, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия

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Комментарии
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  • известный

    известный
    1 час назад

    Регулярно каждый год горит. Что то не так. Батюшку на место пусть осветит от нечистой силы.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Разогнать там наверху всех надо - угробят историческое здание окончательно когда-нибудь.

    И нет у нас улицы Волошина, переулок это.

  • brb

    brb
    1 час назад

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    убирать кафешку оттуда надо. сколько можно пожары устраивать? здание старинное, историческое.

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