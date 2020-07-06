В Благовещенске горело кафе

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Сегодня в первой половине дня по улице Волошина загорелось кафе. Сообщение о пожаре поступило в 11:16, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Огнеборцы, в составе 28 человек и 7 единиц техники, прибыли на место уже через две минуты. Открытого горения не наблюдалось. В ходе разведки очаг возгорания был обнаружен в вентиляционной шахте. В 11:51 пожар был полностью локализован.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 23 человека. Площадь пожара составила около 5 кв. метров.

Предположительно, к возникновению пожара привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации системы вентиляции. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники государственного пожарного надзора. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Между тем, прокуратура Благовещенска начала проверку по факту возгорания. Надзорный орган даст оценку исполнению требований противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме этого, планируется проверка соблюдения администрацией кафе действующих в регионе ограничений на работу развлекательных заведений, сообщает прокуратура Амурской области.