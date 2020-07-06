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70 амурских семей получат медали за любовь и верность

70 амурских семей получат медали за любовь и верность
Фото: 24smi.org

7 июля, в преддверии праздника День семьи, любви и верности амурчанам вручат медали. В этом году в Приамурье 70 семей удостоены самой романтичной награды, в том числе 12 - в городе Благовещенске.

Медаль за любовь и верность вручается лучшим семьям России. Награду могут получить пары, прожившие в браке более 25 лет, воспитавшие детей и доказавшие крепость отношений благополучием семьи.

Праздник пользуется большой популярностью и у молодоженов. Несмотря на то, что 8 июля в этом году приходится на среду, в Приамурье 58 пар выбрали его для государственной регистрации брака. 29 пар поженятся в Благовещенске. Молодожены верят, что святые Петр и Феврония Муромские будут оберегать их семью, отмечает @zagsamur.

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#праздники

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