Молодых благовещенских инвалидов научили лепить вареники

Молодые инвалиды освоили тонкости ручной лепки вареников ⠀ В областном центре Приамурья продолжает свою работу учебно-тренировочная квартира отделения социально-трудовой адаптации инвалидов центра «Доброта». ⠀ 2 июля специалисты центра провели для молодых инвалидов мастер-класс по лепке вареников. ⠀ «Раньше мамы и бабушки учили лепить вареники дома в уютной семейной атмосфере. ⠀ Постепенно люди стали забывать о возможности самостоятельной лепки, ведь проще сходить в магазин и купить уже готовый продукт, – рассказала заведующая отделением социально-трудовой адаптации инвалидов центра «Доброта» Ольга Головко. – Поэтому наши специалисты решили провести в учебно-тренировочной квартире мастер-класс по лепке вареников и показать ребятам, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд». ⠀ У большинства молодых людей опыта лепки вареников не было, но под чутким руководством социального работника Елены Струковой справились все. Ребята по очереди учились замешивать тесто, раскатывать основу, распределять начинку и правильно заворачивать края. ⠀ Так ребята освоили приготовление нового вкусного блюда. Получился большой противень аппетитных вареников. ⠀ «Мы с мамой покупаем их в магазине, а сегодня я узнала, что их можно лепить дома», – поделилась впечатлениями Дарья. ⠀ За обедом, когда все ребята и специалисты центра собрались за одним столом, все отметили, что вареники получились очень вкусные и ароматные. ⠀ Квартира для сопровождаемого проживания молодых инвалидов с ментальными отклонениями открылась вновь для своих гостей с 1 июня с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и профилактических мер. ⠀ Напомним, цель такого проживания: научить молодого человека навыкам самообслуживания, чтобы в дальнейшем обходиться без помощи родственников и специалистов, либо минимально зависеть от окружающих людей. ⠀ На этой неделе в социальной квартире запланированы мастер-классы по приготовлению окрошки, по работе с полимерной глине, а также мероприятия ко Дню семьи, любви и верности.