Молодых благовещенских инвалидов научили лепить вареники

Фото: Пресс-служба минсоцзащиты Амурской области

— Раньше мамы и бабушки учили лепить вареники дома в уютной семейной атмосфере. Постепенно люди стали забывать о возможности самостоятельной лепки, ведь проще сходить в магазин и купить уже готовый продукт. Поэтому наши специалисты решили провести мастер-класс по лепке вареников и показать ребятам, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, — рассказала заведующая отделения социально-трудовой адаптации инвалидов центра «Доброта» Ольга Головко.

У большинства молодых людей опыта лепки вареников не было, но под чутким руководством социального работника Елены Струковой, справились все. Ребята по очереди учились замешивать тесто, раскатывать основу, распределять начинку и правильно заворачивать края. Так подопечные освоили приготовление нового вкусного блюда.

На этой неделе в социальной квартире запланированы ещё мастер-классы по приготовлению окрошки, по работе с полимерной глиной. Также специалисты готовятся к празднованию Дня семьи, любви и верности.

Напомним, что тренировочная квартира для проживания молодых инвалидов с ментальными отклонениями, начала свою работу в феврале этого года. Цель такого проживания — научить молодого человека навыкам самообслуживания, чтобы в дальнейшем обходиться без помощи родственников и специалистов, либо минимально зависеть от окружающих людей.