Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июля
Предыдущая новость
сегодня, 19:30 0

В Благовещенске откроют мастерскую для особенных школьников

В Благовещенске откроют мастерскую для особенных школьников
Фото: pixabay.com

В благовещенской школе №7 оборудуют современную мастерскую для занятий школьников с ограниченными возможностями здоровья. Ребята смогут освоить картонажно-переплетное дело, сообщает пресс-служба правительства области.

Уже идёт ремонт и закупка оборудования, в помещении меняют освещение, делают внутреннюю отделку. Для учеников с ОВЗ установят интерактивное оборудование: развлекательно-реабилитационную игру для детей-аутистов, дидактические, тактильные игры и комплекс для оценки здоровья детей. Купят прибор для резания бумаги, переплетную машину, шредер и прочий инвентарь.

Освоить картонажно-переплетное дело обучающиеся коррекционного учреждения областного центра смогут начиная с 5 класса.

На обновление материально-технической базы на средства федерального гранта, полученного в рамках программы «Современная школа» нацпроекта «Образование», благовещенская школа №7 получила 8 миллионов рублей.

Такую же сумму на преобразования получила школа-интернат №10 Белогорска в рамках нацпроекта. На выделенные средства здесь создают дефектолого-коррекционный кабинет и мастерскую пекарского дела. Для обучения уже заказаны печи, холодильники, кухонные шкафы, тестомесилки и прочий инвентарь.

До 2024 года новые развивающие кабинеты и трудовые мастерские планируется оборудовать в пяти школах-интернатах Амурской области.

Просмотров всего: 15

#образование #школа

распечатать

Прислать новости 8 914 594 66 25

Коронавирус

Потерявших работу амурчан будут переобучать
Общество 2

2255 выпускников Приамурья написали ЕГЭ по русскому языку
Общество

Молодых благовещенских инвалидов научили лепить вареники
Общество 7

Амурских школьников будут готовить к будущей профессии с шестого класса
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь