В Благовещенске откроют мастерскую для особенных школьников

Фото: pixabay.com

В благовещенской школе №7 оборудуют современную мастерскую для занятий школьников с ограниченными возможностями здоровья. Ребята смогут освоить картонажно-переплетное дело, сообщает пресс-служба правительства области.

Уже идёт ремонт и закупка оборудования, в помещении меняют освещение, делают внутреннюю отделку. Для учеников с ОВЗ установят интерактивное оборудование: развлекательно-реабилитационную игру для детей-аутистов, дидактические, тактильные игры и комплекс для оценки здоровья детей. Купят прибор для резания бумаги, переплетную машину, шредер и прочий инвентарь.

Освоить картонажно-переплетное дело обучающиеся коррекционного учреждения областного центра смогут начиная с 5 класса.

На обновление материально-технической базы на средства федерального гранта, полученного в рамках программы «Современная школа» нацпроекта «Образование», благовещенская школа №7 получила 8 миллионов рублей.

Такую же сумму на преобразования получила школа-интернат №10 Белогорска в рамках нацпроекта. На выделенные средства здесь создают дефектолого-коррекционный кабинет и мастерскую пекарского дела. Для обучения уже заказаны печи, холодильники, кухонные шкафы, тестомесилки и прочий инвентарь.

До 2024 года новые развивающие кабинеты и трудовые мастерские планируется оборудовать в пяти школах-интернатах Амурской области.