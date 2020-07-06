Сотрудники амурской полиции задержали троих амурчан, объявленных в розыск
Амурские полицейские задержали трех человек, находящихся в розыске за совершение различных преступлений.
В областном центре Приамурья оперативники задержали и женщину, 1990 года рождения. Она была объявлена в розыск по делу о мошенничестве. Нарушительница помещена в изолятор временного содержания. Также в Благовещенске задержан гражданин, 1972 года рождения, совершивший кражу. Мужчина заключен под стражу.
Сотрудники уголовного розыска в Магдагачинском районе установили местонахождение мужчины 1969 года рождения. Амурчанин прятался после умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Сейчас злоумышленник также заключён под стражу, сообщает Управление МВД России по Амурской области.
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