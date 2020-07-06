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сегодня, 14:21 1

Сотрудники амурской полиции задержали троих амурчан, объявленных в розыск

Сотрудники амурской полиции задержали троих амурчан, объявленных в розыск
Фото: http://baltnews.lv/

Амурские полицейские задержали трех человек, находящихся в розыске за совершение различных преступлений.

В областном центре Приамурья оперативники задержали и женщину, 1990 года рождения. Она была объявлена в розыск по делу о мошенничестве. Нарушительница помещена в изолятор временного содержания. Также в Благовещенске задержан гражданин, 1972 года рождения, совершивший кражу. Мужчина заключен под стражу.

Сотрудники уголовного розыска в Магдагачинском районе установили местонахождение мужчины 1969 года рождения. Амурчанин прятался после умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Сейчас злоумышленник также заключён под стражу, сообщает Управление МВД России по Амурской области.

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Молодцы!!!

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