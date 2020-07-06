За неделю от укусов клещей пострадало более 70 амурчан

Фото: pixabay.com

За прошедшую неделю в Амурской области от укусов клещей пострадало 77 человек, в том числе 21 ребенок. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в населенных пунктах (73%).

Специалисты исследовали 16 клещей в лабораториях области. Две особи были заражены боррелиозом, один – вирусом клещевого энцефалита, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. Всего с начала сезона количество укушенных достигло 1 392 человек, включая 470 детей. В области продолжается обработка территорий образовательных учреждений, зон отдыха и других объектов общей площадью 4 га.

Просмотров всего: 13

#происшествия

распечатать

Главный редактор