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сегодня, 13:38 0

За неделю от укусов клещей пострадало более 70 амурчан

За неделю от укусов клещей пострадало более 70 амурчан
Фото: pixabay.com

За прошедшую неделю в Амурской области от укусов клещей пострадало 77 человек, в том числе 21 ребенок. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в населенных пунктах (73%).

Специалисты исследовали 16 клещей в лабораториях области. Две особи были заражены боррелиозом, один – вирусом клещевого энцефалита, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Всего с начала сезона количество укушенных достигло 1 392 человек, включая 470 детей.

В области продолжается обработка территорий образовательных учреждений, зон отдыха и других объектов общей площадью 4 га.

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#происшествия

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