7 июля в Амурской области будет облачно и дождливо

По западным районам Приамурья завтра, 7 июля, небольшая облачность, без существенных осадков. По восточным районам переменная облачность, местами кратковременные дожди грозы, по юго-восточным районам местами ливни, сообщает Амурский гидрометцентр.

Ночью и в утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью +11+16 °С, местами по северу +4+9 °С, днем +23+28 °С, местами по востоку в дожде +18+23 °С.

В Благовещенске во вторник переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +15+17 °С, днём +24+26 °С.