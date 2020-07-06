В Благовещенске пенсионера придавило машиной

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Очевидцы сразу же вызвали спасателей, которые через 10 минут уже были на месте.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели подняли «Жигули», после чего помогли амурчанину выбраться из-под автомобиля. Пострадавшего передали врачам «скорой помощи». Состояние пенсионера удовлетворительное.