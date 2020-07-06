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сегодня, 12:45 2

В Благовещенске пенсионера придавило машиной

В Благовещенске пенсионера придавило машиной
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Накануне в Благовещенске, в одном из гаражных массивов мужчину придавило автомобилем. Пенсионер решил самостоятельно поменять масло, забрался под авто, а оно случайно наклонилось в одну сторону, прижав его к земле, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Очевидцы сразу же вызвали спасателей, которые через 10 минут уже были на месте.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели подняли «Жигули», после чего помогли амурчанину выбраться из-под автомобиля. Пострадавшего передали врачам «скорой помощи». Состояние пенсионера удовлетворительное.

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Комментарии
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  • I77

    I77
    23 минуты назад

    Вот это новость, так новость!

  • Случевский-зайка.

    Случевский-зайка.
    7 минут назад

    совершенно верно

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