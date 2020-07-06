В Благовещенске пенсионера придавило машиной
Накануне в Благовещенске, в одном из гаражных массивов мужчину придавило автомобилем. Пенсионер решил самостоятельно поменять масло, забрался под авто, а оно случайно наклонилось в одну сторону, прижав его к земле, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.
Очевидцы сразу же вызвали спасателей, которые через 10 минут уже были на месте.
С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели подняли «Жигули», после чего помогли амурчанину выбраться из-под автомобиля. Пострадавшего передали врачам «скорой помощи». Состояние пенсионера удовлетворительное.
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