Гидрометцентр объяснил, почему летом много опасных погодных явлений
Летом число опасных природных аномалий возникает в пять-десять раз больше, чем зимой. Это связано с процессами, так называемой взрывной конвекцией. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА «Новости».
«Количество опасных явлений летом в пять-десять раз больше, чем зимой. Связано это с процессами так называемой взрывной конвекции, когда происходит быстрый подъем воздушных масс, насыщенных влагой. А влага – это источник опасных явлений», – рассказал Вильфанд.
Летом также происходит столкновение северных и южных воздушных масс. Поэтому, по прогнозам главного метеоролога, во многих регионах Европейской России, Западной Сибири и Урала, Красноярского края и Дальнего Востока прогнозируется череда опасных явлений: грозы, интенсивные ливни, молнии, сильнейшие порывы ветра.
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