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сегодня, 12:26 4

Гидрометцентр объяснил, почему летом много опасных погодных явлений

Гидрометцентр объяснил, почему летом много опасных погодных явлений
Фото: baikal24.ru

Летом число опасных природных аномалий возникает в пять-десять раз больше, чем зимой. Это связано с процессами, так называемой взрывной конвекцией. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА «Новости».

«Количество опасных явлений летом в пять-десять раз больше, чем зимой. Связано это с процессами так называемой взрывной конвекции, когда происходит быстрый подъем воздушных масс, насыщенных влагой. А влага – это источник опасных явлений», – рассказал Вильфанд.

Летом также происходит столкновение северных и южных воздушных масс. Поэтому, по прогнозам главного метеоролога, во многих регионах Европейской России, Западной Сибири и Урала, Красноярского края и Дальнего Востока прогнозируется череда опасных явлений: грозы, интенсивные ливни, молнии, сильнейшие порывы ветра.

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#погода #природа

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Комментарии
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  • К.В.Ж.Д. наса а не васа

    К.В.Ж.Д. наса а не васа
    1 час назад

    Вильфанду надо имя сменить, например на Арнольд или Сигизмунд.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Почему зимой гололед?

  • Serega

    Serega
    40 минут назад

    Вон оно чё, ну теперь всё ясно... ага

  • Случевский-зайка.

    Случевский-зайка.
    7 минут назад

    совершенно верно

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