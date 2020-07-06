Гидрометцентр объяснил, почему летом много опасных погодных явлений

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«Количество опасных явлений летом в пять-десять раз больше, чем зимой. Связано это с процессами так называемой взрывной конвекции, когда происходит быстрый подъем воздушных масс, насыщенных влагой. А влага – это источник опасных явлений», – рассказал Вильфанд.

Летом также происходит столкновение северных и южных воздушных масс. Поэтому, по прогнозам главного метеоролога, во многих регионах Европейской России, Западной Сибири и Урала, Красноярского края и Дальнего Востока прогнозируется череда опасных явлений: грозы, интенсивные ливни, молнии, сильнейшие порывы ветра.