Права вместо паспорта: россиянам могут разрешить получать банковские услуги по водительскому удостоверению
Получать банковские услуги по водительским правам могут разрешить гражданам России. Соответствующий проект закона разрабатывают ЦБ и Росфинмониторинг, пишет «Московский комсомолец».
Водительское удостоверение - широко распространённый вид документа у россиян. К тому же, права можно быстро проверить по информационным ресурсам федеральных органов власти.
Рассматривается вопрос использования водительского удостоверения вместо паспорта, например, при денежных переводах небольших сумм или покупке валюты на сумму не более 100 тысяч рублей.
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