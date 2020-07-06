На севере Китая у одного из пациентов заподозрили бубонную чуму
В городе Баян-Нур во Внутренней Монголии — китайском автономном районе, граничащем с Монголией и Россией — у одного из пациентов заподозрили бубонную чуму. Там был объявлен третий уровень эпидемиологической угрозы, сообщает РИА «Новости».
Бактериальную инфекцию подхватил скотовод, побывавший в одном из предполагаемых очагов заражения. Он госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.
Ранее сообщалось, что чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболело два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойств нет.
Болезнь распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке тушки, однако это единичные случаи.
Власти рекомендовали не охотиться на диких животных, при выявлении случаев заболевания или подозрения на заболевание немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.
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