Поисковики из Приамурья нашли в архивах данные более 200 фронтовиков, пропавших без вести в войну

Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

В год 75-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне активисты поискового движения Амурской области помогают родственникам устанавливать данные о фронтовиках в рамках акции «Судьба солдата» по заявкам граждан, желающих узнать неизвестные страницы истории своих родственников.

Из-за сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции, специалисты, в основном, принимают заявки через электронные ресурсы и социальные сети. Поисковики проводят поиск по предоставленным известным данным в открытых архивных базах Центрального архива Министерства обороны и других ресурсах.

Кроме заявок от амурчан поисковики отрабатывают запросы от жителей других регионов Дальнего Востока. Работа с архивами позволяет прояснить судьбы фронтовиков, ранее считавшихся пропавшими без вести или установить точное место гибели участников самой кровопролитной войны в истории человечества.