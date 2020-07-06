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Поисковики из Приамурья нашли в архивах данные более 200 фронтовиков, пропавших без вести в войну

Поисковики из Приамурья нашли в архивах данные более 200 фронтовиков, пропавших без вести в войну
Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Амурские поисковики, изучив открытые архивные источники, помогли родственникам установить более 200 судеб фронтовиков, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В год 75-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне активисты поискового движения Амурской области помогают родственникам устанавливать данные о фронтовиках в рамках акции «Судьба солдата» по заявкам граждан, желающих узнать неизвестные страницы истории своих родственников.

Из-за сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции, специалисты, в основном, принимают заявки через электронные ресурсы и социальные сети. Поисковики проводят поиск по предоставленным известным данным в открытых архивных базах Центрального архива Министерства обороны и других ресурсах.

Кроме заявок от амурчан поисковики отрабатывают запросы от жителей других регионов Дальнего Востока. Работа с архивами позволяет прояснить судьбы фронтовиков, ранее считавшихся пропавшими без вести или установить точное место гибели участников самой кровопролитной войны в истории человечества.

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#военные #история #память

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Комментарии
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  • Владимир 5

    Владимир 5
    55 минут назад

    вот она судьба - а где-то их ждали... пока последний солдат не погребен и не установлен война идет..

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