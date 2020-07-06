Амурских школьников будут готовить к будущей профессии с шестого класса

Проект заработает уже в июле. Школьники в доступном и удобном режиме получат информацию о современных и востребованных в регионе профессиях. На первом этапе все желающие смогут пройти интерактивные тесты на погружение в профессию и посетить онлайн-занятия по профессиональным компетенциям.

Следующим же этапом станут очные практические мероприятия, которые запланированы на осень.

В Амурской области практические мероприятия пройдут в общей сложности по 26 компетенциям. 9 июля начнутся онлайн-занятия по шести из этих направлений: «Графическому дизайну», «Предпринимательству», «Туризму», «Промышленному дизайну», «Разработке виртуальной и дополненной реальности», «Эксплуатации беспилотных авиационных систем» и «Мобильной робототехнике».