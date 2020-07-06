Амурских школьников будут готовить к будущей профессии с шестого класса
Амурская область станет частью проекта «Билет в будущее», который поможет ученикам 6-11 классов определиться с будущей профессией. В Приамурье проект будет работать на 13 площадках, одной из которых станет Амурский государственный университет, сообщает пресс-служба вуза.
Проект заработает уже в июле. Школьники в доступном и удобном режиме получат информацию о современных и востребованных в регионе профессиях. На первом этапе все желающие смогут пройти интерактивные тесты на погружение в профессию и посетить онлайн-занятия по профессиональным компетенциям.
Следующим же этапом станут очные практические мероприятия, которые запланированы на осень.
В Амурской области практические мероприятия пройдут в общей сложности по 26 компетенциям. 9 июля начнутся онлайн-занятия по шести из этих направлений: «Графическому дизайну», «Предпринимательству», «Туризму», «Промышленному дизайну», «Разработке виртуальной и дополненной реальности», «Эксплуатации беспилотных авиационных систем» и «Мобильной робототехнике».
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