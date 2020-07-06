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сегодня, 10:23 5

Амурских школьников будут готовить к будущей профессии с шестого класса

Амурских школьников будут готовить к будущей профессии с шестого класса

Амурская область станет частью проекта «Билет в будущее», который поможет ученикам 6-11 классов определиться с будущей профессией. В Приамурье проект будет работать на 13 площадках, одной из которых станет Амурский государственный университет, сообщает пресс-служба вуза.

Проект заработает уже в июле. Школьники в доступном и удобном режиме получат информацию о современных и востребованных в регионе профессиях. На первом этапе все желающие смогут пройти интерактивные тесты на погружение в профессию и посетить онлайн-занятия по профессиональным компетенциям.

Следующим же этапом станут очные практические мероприятия, которые запланированы на осень.

В Амурской области практические мероприятия пройдут в общей сложности по 26 компетенциям. 9 июля начнутся онлайн-занятия по шести из этих направлений: «Графическому дизайну», «Предпринимательству», «Туризму», «Промышленному дизайну», «Разработке виртуальной и дополненной реальности», «Эксплуатации беспилотных авиационных систем» и «Мобильной робототехнике».

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#вузы #образование #школа

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    2 часа назад



    онлайн-занятия по шести из этих направлений: «Графическому дизайну», «Предпринимательству», «Туризму», «Промышленному дизайну», «Разработке виртуальной и дополненной реальности», «Эксплуатации беспилотных авиационных систем» и «Мобильной робототехнике».



    Господа, вы вообще о чём? у вас до сих пор:



    В Тамбовке провели автомобильный крестный ход против коронавируса



    какая виртуальная реальность, какая робототехника? когда в области болезни иконами лечат

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Это план на 3000-ый год?

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Вот это профессии, лучше научите для начала азам - как гвоздь забить, да гайку закрутить. А то даже после института в 23 года многие первый раз гаечный ключ видят.

  • Слочевский -душка и хад

    Слочевский -душка и хад
    2 часа назад

    совершенно точно

  • К.В.Ж.Д. наса а не васа

    К.В.Ж.Д. наса а не васа
    1 час назад

    Полностью с вами согласен) только вот в Китае по часовой и против, гайку разные люди крутят.

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