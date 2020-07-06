Сегодня школьники напишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
6 и 7 июля российские школьники будут сдавать Единый государственный экзамен по русскому языку. В этом году он обещает стать самым массовым - ЕГЭ напишет 671 тысяча человек, выпускников 2020 года в их числе - 618 тысяч, пишет «Московский комсомолец».
Чтобы избежать большого скопления школьников, экзамен будет проходить два дня: 6 и 7 июля. «6 июля ЕГЭ напишут более 428 тысяч человек на 5 600 экзаменационных пунктах. Остальные абитуриенты будут сдавать экзамен во вторник», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Просмотров всего: 34