Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июля
Предыдущая новость
сегодня, 10:00 1

Сегодня школьники напишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня школьники напишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Фото: ru.depositphotos.com

6 и 7 июля российские школьники будут сдавать Единый государственный экзамен по русскому языку. В этом году он обещает стать самым массовым - ЕГЭ напишет 671 тысяча человек, выпускников 2020 года в их числе - 618 тысяч, пишет «Московский комсомолец».

Чтобы избежать большого скопления школьников, экзамен будет проходить два дня: 6 и 7 июля. «6 июля ЕГЭ напишут более 428 тысяч человек на 5 600 экзаменационных пунктах. Остальные абитуриенты будут сдавать экзамен во вторник», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Просмотров всего: 34

#образование #школа

распечатать

Прислать новости 8 914 594 66 25

В России и мире

Образование Приамурья получит 840 миллионов рублей из федерального бюджета
Общество 14

С нового учебного года в России начнется эксперимент по внедрению цифровой школы
Культура 6

В Амурском колледже культуры 13 человек получили дипломы с отличием
Общество

При школах Амурской области создают «Точки роста»
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    8 минут назад

    наконец то и про ЕГЭ вспомнили-три экзамена уже сдали

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь