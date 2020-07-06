Сегодня школьники напишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

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Чтобы избежать большого скопления школьников, экзамен будет проходить два дня: 6 и 7 июля. «6 июля ЕГЭ напишут более 428 тысяч человек на 5 600 экзаменационных пунктах. Остальные абитуриенты будут сдавать экзамен во вторник», — сообщили в Роспотребнадзоре.