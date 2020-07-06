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сегодня, 09:39 7

В Тамбовке провели автомобильный крестный ход против коронавируса

В Тамбовке провели автомобильный крестный ход против коронавируса
Фото: www.instagram.com/amurmayak/

В воскресенье, 5 июля, в Тамбовке прошёл автомобильный колокольный крестный ход. Как пишет «Амурский маяк», служители прихода в честь преподобного Сергия Радонежского отец Александр и его помощники молились о здоровье тамбовчан и об избавлении от пандемии коронавируса.

Крестный ход длился более двух часов, автозвонница объехала всё село. С собой священнослужители взяли список чудотворной иконы Албазинской Божьей Матери и мощи преподобного Александра Свирского.

Фото: www.instagram.com/amurmayak/

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#коронавирус #религия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    34 минуты назад

    и все без масок

  • Разнящий

    Разнящий
    21 минута назад

    Клоуны.

  • Scoville

    Scoville
    19 минут назад

    В дурдоме и валенки ипут.

  • Myxira

    Myxira
    19 минут назад

    Держись, Тамбовка...

  • retired21

    retired21
    16 минут назад

    ))))))))

  • Иван Предыбайло

    Иван Предыбайло
    9 минут назад

    Ну всё!ща отступит коронушка! Изыди,изыди

  • alex 3

    alex 3
    2 минуты назад

    Россия 2020год. Стыд.

    Мне хочется попросить прощения у своих детей, за ту страну которую они сейчас видят и в которой им жить.

    Это вина уже и нашего поколения тоже.

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