В Тамбовке провели автомобильный крестный ход против коронавируса
В воскресенье, 5 июля, в Тамбовке прошёл автомобильный колокольный крестный ход. Как пишет «Амурский маяк», служители прихода в честь преподобного Сергия Радонежского отец Александр и его помощники молились о здоровье тамбовчан и об избавлении от пандемии коронавируса.
Крестный ход длился более двух часов, автозвонница объехала всё село. С собой священнослужители взяли список чудотворной иконы Албазинской Божьей Матери и мощи преподобного Александра Свирского.
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