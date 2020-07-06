В Тамбовке провели автомобильный крестный ход против коронавируса

Фото: www.instagram.com/amurmayak/

Крестный ход длился более двух часов, автозвонница объехала всё село. С собой священнослужители взяли список чудотворной иконы Албазинской Божьей Матери и мощи преподобного Александра Свирского.

Фото: www.instagram.com/amurmayak/