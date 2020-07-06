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сегодня, 09:29 2

В воскресенье в центре Белогорска из ливневок хлынула вода

В воскресенье в центре Белогорска из ливневок хлынула вода
Фото: belogorck.ru

В городе Белогорск накануне произошла коммунальная авария. 5 июля на перекрёстке ул. Гагарина – Кирова около 16:00 из ливневок хлынула вода.

Для выяснения причины порыва были перекрыты четыре ветки сети водоснабжения, сообщает пресс-служба белогорской администрации.

Без воды остались многоквартирные дома по ул. Гагарина, 19, ул. Кирова, 102, здания администрации, Школы искусств и магазин Самбери. Специалистам пришлось произвести отключение этих объектов, чтобы выявить место и причины порыва.

Как рассказал директор Водоканала Вячеслав Остапенко, для жителей многоэтажек с 19:00 до 20:00 была возобновлена подача воды, чтобы они могли обеспечить ее запас на ночь и на период ремонтных работ.

Начать ремонт планируется сегодня в первой половине дня. Не исключено вскрытие дорожного полотна и ограничение движения по ул. Гагарина.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    37 минут назад

    Белогорск-город мечты!

  • Tуман

    Tуман
    28 минут назад

    Город Белогорск - мечта САТа!

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