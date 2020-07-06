Выбор читателей за 5 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 5 июля.

Пожарным потребовалось около 15 минут, чтобы локализовать возгорание.

По сообщению синоптиков, 6 июля в Амурской области ожидается переменная облачность.

За прошедшие сутки в Амурской области лабораторно подтверждены 34 новых случая коронавирусной инфекции.

В понедельник в Благовещенске полностью закроют перекресток Октябрьская – Калинина. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, проезд автотранспорта остановят в 10:00. Откроют участок вечером 15 июля.