Выбор читателей за 5 июля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 5 июля.
В Благовещенске от удара молнии загорелся нежилой дом
Пожарным потребовалось около 15 минут, чтобы локализовать возгорание.
Приамурье останется во власти непогоды
По сообщению синоптиков, 6 июля в Амурской области ожидается переменная облачность.
В Амурской области зарегистрировано 34 новых случая COVID-19
За прошедшие сутки в Амурской области лабораторно подтверждены 34 новых случая коронавирусной инфекции.
В Благовещенске на 10 дней закроют перекресток Октябрьская – Калинина
В понедельник в Благовещенске полностью закроют перекресток Октябрьская – Калинина. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, проезд автотранспорта остановят в 10:00. Откроют участок вечером 15 июля.
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