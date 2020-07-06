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Выбор читателей за 5 июля

Выбор читателей за 5 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 5 июля.

В Благовещенске от удара молнии загорелся нежилой дом

Пожарным потребовалось около 15 минут, чтобы локализовать возгорание.

Приамурье останется во власти непогоды

По сообщению синоптиков, 6 июля в Амурской области ожидается переменная облачность.

В Амурской области зарегистрировано 34 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в Амурской области лабораторно подтверждены 34 новых случая коронавирусной инфекции.

В Благовещенске на 10 дней закроют перекресток Октябрьская – Калинина

В понедельник в Благовещенске полностью закроют перекресток Октябрьская – Калинина. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, проезд автотранспорта остановят в 10:00. Откроют участок вечером 15 июля.

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#Обзор #интернет #СМИ

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