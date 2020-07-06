Астрологический прогноз на 6 июля

Восход Солнца: 04:27

Заход Солнца: 20:41

Солнце в Раке.

Овен. Чтобы избежать огорчений или финансовых потерь, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами, с покупками или с оформлением документов. Вероятны разочарования в личной жизни, связанные с изменой партнера либо разрывом отношений из-за обиды или ревности. Приготовьтесь к переменам, но будьте бдительны по отношению к мелочам, которые могут помешать вам!

Телец. День разрешения противоречий. Возможно, вы сможете победить в себе несговорчивость и категоричность. Осмотрительность поможет избежать новых неприятностей. Результаты событий этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о себе. Несмотря на склонность к пуританству, для вас сегодня будет характерна чувственность, влечение к жизненным радостям и удобствам. Основной проблемой этого в целом благополучного дня является возникновение ситуации, при которой Рыбам придется отказаться отличных планов, от общения с детьми и семьей ради профессиональных интересов и карьеры. Вам будет казаться, что все вмешиваются в вашу личную жизнь и лишают вас свободы действий.

Близнецы. Неблагоприятный день. Не поддавайтесь провокации. Вероятно, сегодня стечение обстоятельств или происки недругов заставят вас активно отстаивать свои принципы, точку зрения или авторитет. Несмотря на все сложности, постарайтесь сохранять обычное для вас спокойствие. Если вы не потеряете решительности в действиях и проявите дипломатический талант, то достигнете хороших результатов. Не пропустите деловое предложение, которое откроет для вас возможности, ранее недоступные.

Рак. День всяческих соблазнов, искушений плоти, фантазий и обманов. Исполнение желаний может привести в тупик. Вероятны козни недоброжелателей или обида в общении с людьми. Звезды рекомендуют проявить больше самообладания и выдержки. Не все то золото, что блестит. Сон накануне — вещий на месяц. Если начальник заваливает вас важными поручениями, значит, шеф что-то задумал. Так что ждите премии или готовьтесь к получению новой должности.

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Лев. Сложный, противоречивый день. Встреча с друзьями может послужить причиной недоразумений или взаимного недовольства. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения проявлять гибкость в общении, способности сыграть любую роль, кардинально менять тактику поведения в зависимости от ситуации. День обещает быть ярким и запоминающимся. Вы ощутите легкость и непринужденность. Дома воцарится полное взаимопонимание.Используйте любую возможность для путешествий, поездок и прогулок. Появится возможность переосмыслить прошлое и создать удачные планы на будущее. Благоприятный период для зачатия.

Дева. Не самый удачный период, астрологи сообщают о повышенных рисках возникновения проблем со здоровьем, вам противопоказан стресс! Сегодня велика необходимость реальной оценки происходящего. Возможно, что проблемы, которые только назревали в недавнем времени и на которые вы не обращали внимания, выплывут наружу. В этом случае вам будет легко произвести некоторые перемены и улучшить финансовое положение семьи. Взаимопонимание в этот день может полностью отсутствовать.

Весы. В вашей жизни проблем будет столько же, столько и возможностей. Выбирайте сами, на чем концентрироваться. Сегодняшний день пройдет спокойно и без сюрпризов. Однако вечером возможны перемены в сфере любовных взаимоотношений.

Скорпион. Внимательно следите за тем, что произносите, чтобы не пришлось потом оправдываться за свои слова. Сегодня планеты благоприятно настроены в отношении вашей личной жизни, и это нужно использовать. Ваше здоровье,коммуникабельность, личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит с легкостью преодолеть любые препятствия.

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Стрелец. Звезды рекомендуют Рыбам отступить от своих принципов, чтобы не потерять хорошее расположение друзей и коллег. Сегодня нужно стать мягкими и учтивыми, а не придираться по мелочам. Астрологи не советуют сегодня вести себя вспыльчиво и эмоционально, вашим оружием должна стать подкупающая откровенность.

Козерог. Тяжелый и опасный день, связанный с нравственной чистотой избавления от чужих мыслей. Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит, — многое зависит не только от вас. Отрицательные тенденции приведут к финансовым потерям или непредвиденным тратам. Не исключены проблемы с лицами противоположного пола. Благоприятный день для индивидуального или коллективного творчества, а также для общения с друзьями, приема гостей. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: займитесь благоустройством дачного участка, сходите на прогулку в парк. Будьте осторожны в обращении с финансами — возможны внезапные и не совсем оправданные расходы или потери. Вечером вероятны испытания в отношениях между родителями и детьми. Не исключена вспышка ревности или ссора из-за денег между супругами.

Водолей. Деловые переговоры пройдут хорошо, да и на будущего работодателя вам удастся произвести хорошее впечатление. Сегодня вам грозят недоразумения в отношениях с окружающими, но если будете вовремя сдерживать себя, ничего серьезного не произойдет. Звезды не советуют гнаться за новизной и переменами — отложите это на следующий год. Во второй половине дня вероятна романтическая встреча или новое знакомство.

Рыбы. Не торопитесь давать отповедь каждому, кто будет нелестно отзываться о ваших идеях или станет бросать гневные упреки в адрес ваших единомышленников. Через некоторое время эти люди сами поймут, что были неправы. Коммерческие дела будут развиваться удачно и принесут желаемые результаты. Хороший день для завершения дел, принятия важных решений, общения, семейных отношений. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в сфере профессиональной деятельности. Начало дня благоприятно для коллективных действий, совместных мероприятий, обращения к начальству.

Астролог: Вальдемар Небоходцев