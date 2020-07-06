Астрологический прогноз на неделю 2 июля – 8 июля

Общий астрологический прогноз на неделю с 2 июля по 8 для всех знаков Зодиака.

Овен. Полагайтесь во всем на логику и разум, а также на свой жизненный опыт. У близких людей можно спрашивать советы. Не пытайтесь только планировать дела на будущее. Сейчас лучше сконцентрироваться на настоящем времени.

Телец. У Тельцов эта неделя благоприятствует всевозможным формам лечебно-профилактических процедур. Ваш организм будет прекрасно реагировать на лечение, энергии будет более чем достаточно. Хорошо в этот период проводить гигиенические процедуры, заниматься закаливанием.

Близнецы. Отдыхать одной — довольно тупая затея. Лучше собрать компанию из друзей и подруг и отправиться в тусовочный приморский городок. Чтобы днем можно было понежиться на солнышке, а вечером — от всей души оторваться на дискотеке.

Рак. Иллюзия близкого успеха подстегнет амбиции и самолюбие. Главное искушение ближайших семи дней — желание добиться цели быстро и любой ценой. Однако это неверная стратегия: возможно, козыри у вас на руках фальшивые, и торопиться не стоит ни в коем случае.

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Лев. На этой неделе нужно беречь связки, суставы, кости и зубы, большая нагрузка оказывается на кроветворную систему. Питание должно быть полноценным и сбалансированным. Во время активного отдыха и работы соблюдайте меры безопасности.

Дева. Дев на этой неделе ждёт много контактов со знакомыми, однако вряд ли это общение будет приятно и полезно. Возможно, вас попытаются вовлечь в чужие дела, где вы должны будете выступить в качестве посредника в споре.

Весы. Прекрасный бизнес. Фортуна повернулась к Вам лицом, да еще продемонстрировала свою ослепительную улыбку. Происходит все, что Вы хотите, а то, чего не хотите, не происходит. Маленькая оговорка: за редкими исключениями. Полученные на этой неделе знания Вы практически сразу сможете применить на практике и получить как минимум удовольствие, а как максимум – удовольствие и деньги.

Скорпион. У Вас нет серьезных соперников, чего нельзя сказать о завистниках, которые, однако, Вам тоже не особо досаждают. Поэтому Вы можете смело продолжать выполнение всех ранее принятых планов. Без мелких проблем, естественно, не обойдется, но от них никто не застрахован. Но один из волнующих Вас вопросов, вопреки ожиданиям, на этой неделе решен не будет, с этим придется еще немного подождать.

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Стрелец. Желательно не браться за важные дела, по возможности сократите объем работы. Продумывайте свои слова и действия. Возможны перепады настроения, что отразиться на работе не всегда с положительной стороны. На этой неделе вероятно поступление абсолютно непредвиденной информации. Вас могут огорчить служебные интриги.

Козерог. Козероги стали слишком доверчивыми в последнее время. Не стоит забывать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не ведитесь на сомнительные предложения, где Вам обещают золотые горы, иначе беды не миновать.

Водолей. В середине недели возможны крупные денежные поступления, с помощью которых реализуются ваши планы. Однако не рассказывайте о своей удаче окружающим, чтобы зависть не коснулась вас.

Рыбы. На этой неделе все в основном будет складываться именно так, как вы планировали, вы получите многое из того, чего желали, окружающие преподнесут немало приятных и очень позитивных сюрпризов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев