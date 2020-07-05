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сегодня, 19:12 4

В Амурской области зарегистрировано 34 новых случая COVID-19

В Амурской области зарегистрировано 34 новых случая COVID-19
Фото: ТАСС

За прошедшие сутки в Амурской области лабораторно подтверждены 34 новых случая коронавирусной инфекции.

Среди заболевших больше всего людей в возрасте 30-49 лет – они составляют 39,0 % от общего числа пациентов, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Больше всего заражений нашли в Благовещенске – 17. В Свободном – 4 новых случая, в Тынде – 3, по два в Благовещенском, Магдагачинском и Ивановском районе, по одному в Белогорске, Шимановске, Прогрессе и Тамбовском районе.

С нарастающим итогом в Амурской области выявили 1 860 случаев COVID-2019. 790 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Почти у половины пациентов – в 47,6 % случаев - вирус вызвал пневмонию.

Количество контактировавших с зараженными - 2 563 человек. На самоизоляции находятся 2 550 человек, в изоляторах – 13 человек.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Demon77

    Demon77
    51 минута назад

    Плюс три летальных у нас опять не в счёт

  • Demon77

    Demon77
    51 минута назад

    Плюс три летальных у нас опять не в счёт

  • Demon77

    Demon77
    51 минута назад

    Плюс три летальных у нас опять не в счёт

  • амурская алена

    амурская алена
    30 минут назад

    Demon77

    Плюс три летальных у нас опять не в счёт



    У нас у Роспотребнадзора,видимо много чего в уме,поэтому не пишут

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