В Амурской области зарегистрировано 34 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в Амурской области лабораторно подтверждены 34 новых случая коронавирусной инфекции.

Среди заболевших больше всего людей в возрасте 30-49 лет – они составляют 39,0 % от общего числа пациентов, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Больше всего заражений нашли в Благовещенске – 17. В Свободном – 4 новых случая, в Тынде – 3, по два в Благовещенском, Магдагачинском и Ивановском районе, по одному в Белогорске, Шимановске, Прогрессе и Тамбовском районе.

С нарастающим итогом в Амурской области выявили 1 860 случаев COVID-2019. 790 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Почти у половины пациентов – в 47,6 % случаев - вирус вызвал пневмонию.

Количество контактировавших с зараженными - 2 563 человек. На самоизоляции находятся 2 550 человек, в изоляторах – 13 человек.