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сегодня, 19:09 0

В Японии жертвами ливневых дождей стали больше 30 человек

Из-за ливней на юго-западе Японии объявлена массовая эвакуация людей

Погибли более 30 человек из-за ливневых дождей. Непогода привела к паводкам и оползням, пишет rg.ru

Официально подтверждена смерть 16 местных жителей, еще 20 японцев находятся в состоянии "остановки сердца и легких".

Их официально признают умершими только после констатации летальных исходов медиками. Минимум 12 человек числятся пропавшими без вести.

Больше всего от стихии пострадали населенный пункты на острове Кюсю. В районах бедствия работают бригады пожарных и отряды полиции. Деятельностью специального штаба, который следит за развитием ситуации в пострадавших регионах страны, руководит лично премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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#природа

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