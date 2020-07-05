В Японии жертвами ливневых дождей стали больше 30 человек

Из-за ливней на юго-западе Японии объявлена массовая эвакуация людей

Погибли более 30 человек из-за ливневых дождей. Непогода привела к паводкам и оползням, пишет rg.ru

Официально подтверждена смерть 16 местных жителей, еще 20 японцев находятся в состоянии "остановки сердца и легких".

Их официально признают умершими только после констатации летальных исходов медиками. Минимум 12 человек числятся пропавшими без вести.

Больше всего от стихии пострадали населенный пункты на острове Кюсю. В районах бедствия работают бригады пожарных и отряды полиции. Деятельностью специального штаба, который следит за развитием ситуации в пострадавших регионах страны, руководит лично премьер-министр Японии Синдзо Абэ.