Правительство России выделило около 7,5 миллиарда рублей на июльские выплаты медикам
Из резервного фонда правительства России выделят около 7,5 миллиарда рублей на «коронавирусные» выплаты за июль медицинским работникам. Деньги получит медперсонал, который находится в непосредственном контакте с больными COVID-19, сообщает пресс-служба российского правительства.
Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых распорядился президент России Владимир Путин. Изначально планировалось, что пособие будет выплачиваться в течение трёх месяцев, начиная с апреля. Затем этот срок продлили до конца лета.
- На прошлой неделе по поручению Президента мы продлили такие выплаты ещё на два месяца – июль и август. Мы также продлеваем на два месяца выплаты соцработникам. Сегодня дополнительно выделим более 3,5 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам социальных стационаров, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Общий объём бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей, - сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
Врачи получают по 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал – по 50 тысяч рублей, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых – по 25 тысяч рублей.
Выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, вне зависимости от того, сколько медработник провёл с заражёнными.
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