Россия подготовилась к третьей волне коронавируса

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В настоящее время формируется государственный материальный резерв, который дополнит уже сформированные запасы.

Мантуров всё-таки призвал россиян соблюдать правила безопасности, чтобы избежать даже второй волны. Ведь в любом случае это негативно скажется на экономике страны.

Всемирная организация здравоохранения накануне заявила, что пандемия коронавируса еще не подошла к пику и говорить о ее завершении пока рано. Наибольшее опасение вызывает ситуация в США. В России общее число инфицированных коронавирусом превысило 647 тысяч.