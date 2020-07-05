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сегодня, 17:20 0

Россия подготовилась к третьей волне коронавируса

Россия подготовилась к третьей волне коронавируса
Фото: ptzgovorit.ru

Россия готова сразу к третьей волне коронавируса с точки зрения опыта и сделанных запасов. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

В настоящее время формируется государственный материальный резерв, который дополнит уже сформированные запасы.

Мантуров всё-таки призвал россиян соблюдать правила безопасности, чтобы избежать даже второй волны. Ведь в любом случае это негативно скажется на экономике страны.

Всемирная организация здравоохранения накануне заявила, что пандемия коронавируса еще не подошла к пику и говорить о ее завершении пока рано. Наибольшее опасение вызывает ситуация в США. В России общее число инфицированных коронавирусом превысило 647 тысяч.

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#коронавирус

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