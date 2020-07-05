В Белогорске ищут 24-летнего мужчину

В Амурской области идут поиски пропавшего мужчины. О его судьбе неизвестно уже несколько дней.

Пропавший – Сергей Подплетько, 1996 года рождения. Первого июля он ушел из дома по адресу г. Белогорск, ул. Кирова (район ЖД вокзала) и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, говорится в сообщении ПСО «Гром» в Инстаграме.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы русые. Возможно, был одет в железнодорожную форму или светлую футболку с темными брюками.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, просят сообщить по телефонам: +7(914) 046-35-44, +7(914) 606-28-40.