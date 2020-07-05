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сегодня, 14:04 0

Приамурье останется во власти непогоды

Приамурье останется во власти непогоды

По сообщению синоптиков, 6 июля в Амурской области ожидается переменная облачность.

Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – сильные дожди, ливни, грозы. Ветер 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15-20 м/с. Ночью и в утренние часы в отдельных районах ожидается туман.

На севере области столбик термометра покажет +10+15 °С, местами +3+8 °С. На юге ожидается +13+18 °С, днем +22+27 °С.

В Благовещенске облачно с прояснениями, ночью дождь. Днем прогнозируются небольшие осадки, возможно гроза. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью +16+18 °С, днем +22+24 °С.

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