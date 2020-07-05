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сегодня, 10:04 4

В Благовещенске от удара молнии загорелся нежилой дом

В Благовещенске от удара молнии загорелся нежилой дом
Фото: 28.mchs.gov.ru

Пожарным потребовалось около 15 минут, чтобы локализовать возгорание.

Вечером 4 июля, во время грозы, по ул. Мостостроителей загорелся двухэтажный нежилой дом. Через шесть минут огнеборцы в составе 19 человек и трех единиц техники прибыли на место происшествия. Пожарным потребовалось около 15 минут, чтобы локализовать возгорание. Еще через шесть минут они ликвидировали открытое горение, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

Огнем повреждена кровля строения по всей площади, второй этаж закопчен. Предположительно, причиной возгорания стал грозовой разряд.

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#пожары

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    24 минуты назад

    у новых хозяев Амуринфо совсем нет интересных новостей

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    14 минут назад

    Интересность новости зависит не от хозяев, а от тех кто их пишет. Заголовок надо было поменять на " от вспышки в небе вспыхнул дом") далее в тексте общее количество проживающих в районе, затем в самом конце никто не пострадал и дом вообще нежилой)))

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    13 минут назад

    p.s. и добавить, как любят писать риелторы про дома на отшибе, что дом в самом сердце города))

  • Демидыч

    Демидыч
    11 минут назад

    дети сдали первые ЕГЭ-и никто и словом не обмолвился

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