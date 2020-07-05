В Благовещенске от удара молнии загорелся нежилой дом

Пожарным потребовалось около 15 минут, чтобы локализовать возгорание.

Вечером 4 июля, во время грозы, по ул. Мостостроителей загорелся двухэтажный нежилой дом. Через шесть минут огнеборцы в составе 19 человек и трех единиц техники прибыли на место происшествия. Пожарным потребовалось около 15 минут, чтобы локализовать возгорание. Еще через шесть минут они ликвидировали открытое горение, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

Огнем повреждена кровля строения по всей площади, второй этаж закопчен. Предположительно, причиной возгорания стал грозовой разряд.