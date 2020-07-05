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В России могут вдвое увеличить налоговой вычет на жилье

В России могут вдвое увеличить налоговой вычет на жилье
Фото: lenta.ru

С предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров

В России предложили увеличить суммы, из которых можно получить налоговый вычет при покупке недвижимости. С предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, сообщает Lenta.ru

Сейчас официально работающий гражданин может вернуть НДФЛ (13 процентов) с суммы до 2 миллионов рублей, а также с суммы до 3 миллионов рублей по процентам по кредиту. По мнению Федорова, эти суммы далеки от реальной стоимости жилья, особенно в мегаполисах.

Парламентарий предложил увеличить сумму вычета вдвое — до 4 и 6 миллионов соответственно.

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#политика

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