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сегодня, 09:52 5

Госпиталь на Свободненском ГПЗ построили за 45 дней

Госпиталь на Свободненском ГПЗ построили за 45 дней
Фото: amurobl.ru

Самые совершенные разработки мировой медицины будут доступны не только сотрудникам ГПЗ, но и всем жителям Свободного

"Эпидситуация в Свободном и на площадках ГПЗ полностью под контролем. Сегодня на лечении находится меньше ста человек, за прошлый день было выписано 20. Исходя из того, что на площадке работает 32 тысячи человек, я считаю, что этот результат очень хороший", - прокомментировал губернатор, посетивший площадку.

Госпиталь построили за 45 дней. После окончания эпидемии COVID-19 он будет работать как многопрофильный центр, сообщает Правительство Амурской области.

На базе инфекционного госпиталя будут выполняться обследования с помощью компьютерного томографа, а также современной рентген-техники. Здесь же будет размещено клинико-лабораторное оборудование. Планируется оборудовать анестезиологический центр и отделение функциональной диагностики.

"Одновременно велись работы и по строительству госпиталя, по подготовке инфраструктуры, закупке медицинского оборудования, лекарств, подготовка персонала - все шло параллельно. К настоящему времени не просто построены стены, но одновременно с отделочными работами идёт установка самого современного оборудования, необходимого для лечения инфекционных больных. И именно слаженная работа позволила в рекордные сроки - за 45 суток - с нуля возвести этот госпиталь", - рассказал главный врач проекта Амурский ГПЗ, доктор медицинских наук, профессор Александр Гребенюк.

Современный 16-срезовый томограф доставлен в госпиталь из Франции прямым рейсом. Он уже смонтирован, сейчас идут пусконаладочные работы. В госпитале развертывается современная ПЦР-лаборатория - прямая диагностика коронавируса. Оборудована палата интенсивной терапии на 6 коек. Закуплены медицинские изделия и лекарственные препараты. Открытие госпиталя запланировано на 10 июля.

"Все самые совершенные разработки мировой медицины будут доступны не только сотрудникам ГПЗ, но и всем жителям. Авифавир, лекарство от коронавируса, которое только разработано и получило все лицензионные разрешения, оно уже есть в Свободном. И пациенты уже получают терапию этим препаратом в Свободненской больнице", - добавил главный врач проекта.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Roker

    Roker
    1 час назад

    Не удивляюсь, для ГПЗ быстро построили, лучшее оборудование и лекарства?

  • Брама

    Брама
    1 час назад

    "Современный 16-срезовый томограф доставлен в госпиталь из Франции прямым рейсом." Ох уж эти писатели.... Как еще найти такой сумели...

  • Aligator z

    Aligator z
    25 минут назад

    Интересно, кого из жителей Амурской области, интересует здоровье мигрантов?

  • full

    full
    23 минуты назад

    Aligator z

    Интересно, кого из жителей Амурской области, интересует здоровье мигрантов?



    Меня. Мне с ними в одних вагонах ездить.

  • full

    full
    19 минут назад

    К настоящему времени не просто построены стены, но одновременно с отделочными работами идёт установка самого современного оборудования, необходимого для лечения инфекционных больных. - А можно видео этих революционных технологий?

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