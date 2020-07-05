Госпиталь на Свободненском ГПЗ построили за 45 дней

Самые совершенные разработки мировой медицины будут доступны не только сотрудникам ГПЗ, но и всем жителям Свободного

"Эпидситуация в Свободном и на площадках ГПЗ полностью под контролем. Сегодня на лечении находится меньше ста человек, за прошлый день было выписано 20. Исходя из того, что на площадке работает 32 тысячи человек, я считаю, что этот результат очень хороший", - прокомментировал губернатор, посетивший площадку.

Госпиталь построили за 45 дней. После окончания эпидемии COVID-19 он будет работать как многопрофильный центр, сообщает Правительство Амурской области.

На базе инфекционного госпиталя будут выполняться обследования с помощью компьютерного томографа, а также современной рентген-техники. Здесь же будет размещено клинико-лабораторное оборудование. Планируется оборудовать анестезиологический центр и отделение функциональной диагностики.

"Одновременно велись работы и по строительству госпиталя, по подготовке инфраструктуры, закупке медицинского оборудования, лекарств, подготовка персонала - все шло параллельно. К настоящему времени не просто построены стены, но одновременно с отделочными работами идёт установка самого современного оборудования, необходимого для лечения инфекционных больных. И именно слаженная работа позволила в рекордные сроки - за 45 суток - с нуля возвести этот госпиталь", - рассказал главный врач проекта Амурский ГПЗ, доктор медицинских наук, профессор Александр Гребенюк.

Современный 16-срезовый томограф доставлен в госпиталь из Франции прямым рейсом. Он уже смонтирован, сейчас идут пусконаладочные работы. В госпитале развертывается современная ПЦР-лаборатория - прямая диагностика коронавируса. Оборудована палата интенсивной терапии на 6 коек. Закуплены медицинские изделия и лекарственные препараты. Открытие госпиталя запланировано на 10 июля.

"Все самые совершенные разработки мировой медицины будут доступны не только сотрудникам ГПЗ, но и всем жителям. Авифавир, лекарство от коронавируса, которое только разработано и получило все лицензионные разрешения, оно уже есть в Свободном. И пациенты уже получают терапию этим препаратом в Свободненской больнице", - добавил главный врач проекта.