Волонтеры просят помочь спасти больных щенков

– Сейчас у нас на попечении находятся щенки, больные инфекционным заболеванием – энтерит. У данного заболевания очень высокая смертность, но мы всё равно пытаемся бороться. Собак мы возим на капельницы в клинику по 2 раза в день, капаем по 3-4 часа утром и вечером, – рассказала волонтер Ольга Ефремова.

За пять дней лечения сумма долга составила около 30 тысяч рублей. Три щенка погибло, за остальных ветеринары продолжают бороться.

За счёт пожертвования неравнодушных людей, накопившаяся задолженность была погашена несколько дней назад. Однако лечение щенков продолжается, и долг снова начал расти. Один день терапии обходится около 5 тысяч рублей.

На сегодняшний день малышам требуется следующее:

– лекарственные препараты (Квамател для инъекций, физраствор, раствор Рингера, глюкоза, цефтриаксон, аналигин для инъекций, дюфалайт, пакеты для переливания крови);

– впитывающие пелёнки (60х60 и 60х90);

– корм для болеющих животных и после операционных, корм для животных с заболеваниями пищеводной системы (гастро).

Также очень актуальна помощь руками и транспортом (возить в клинику, сидеть на капельницах с ними).

– Нас очень мало и мы физически не успеваем, так как на попечении у нас ещё более ста собак, которых ежедневно нужно кормить, – добавила Ольга.

Неравнодушные люди могут помочь с приобретением вышеперечисленных пунктов и привезти их в клинику, которая находится по адресу: ул. Б. Хмельницкого 60/2, с 8 до 01 ежедневно.

Кроме этого, все желающие могут перечислить денежные средства по реквизитам волонтеров.

Карта Сбербанка (моб.банк 89619506888). Получатель Ольга Александровна Е

Карта Сбербанка 4276 1609 2882 6420 (моб.банк 8-914-571-90-61). Получатель Светлана Витальевна.

В сообщении к переводу нужно указать пометку «Дети».

Если у кого-то появятся дополнительные вопросы, волонтёр Ольга готова ответить на них по тел. 89619506888