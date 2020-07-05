В Благовещенске на 10 дней закроют перекресток Октябрьская – Калинина

В понедельник в Благовещенске полностью закроют перекресток Октябрьская – Калинина. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, проезд автотранспорта остановят в 10:00. Откроют участок вечером 15 июля.

На этом месте будут чинить водопроводную сеть. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, одна из главных магистралей амурской столицы ремонтируется поэтапно с частичным перекрытием проезжей части. Ремонт улицы протяженностью более трёх километров проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить все работы по улице Калинина подрядчики должны в октябре 2020 года.