Выбор читателей за 4 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 4 июля.

В воскресенье и понедельник Амурскую область накроет непогодой. Как сообщает Амурский гидрометцентр, синоптики объявили штормовое предупреждение в регионе.

В график ремонта тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ были внесены изменения. С понедельника энергетики приступят к ремонту тепломагистрали № 3, а не участка тепломагистрали Центрального района, как планировалось ранее, сообщает филиал «Амурская генерация» АО «ДГК».

Росреестр занимается разработкой программы «Земля просто», которая позволит россиянам, без бюрократической волокиты, удаленно оформлять участки в собственность. Она будет аналогичной уже действующей программе «Дальневосточный гектар», рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский в эфире на портале «Твой Дальний Восток».

В редакцию «Амур Инфо» обратилась жительница посёлка Талакан Бурейского района. Как рассказала женщина, 27 июня на Бурейском водохранилище сгорел микроавтобус. Вместе с машиной хозяева лишились вещей, палаток и документов.