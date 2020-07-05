Астрологический прогноз на 5 июля

Восход Солнца: 04:26

Заход Солнца: 20:42

Солнце в Раке.

Овен. День серьезных провокаций. Все против вас. Вас будут обвинять в том, чего вы не делали. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует. Исход различных споров будет непредсказуем. Будьте предельно осторожными. Не исключены обманы и недобросовестность со стороны людей, от которых вы зависите. Этот день не совсем благоприятен для зачатия ребенка. Сегодня Овнам пригодится дисциплина. Стиль поведения и режим дня продиктует рабочий план, профессиональная ответственность, приказ начальства, график учреждения.

Телец. Сегодня нельзя лениться и опускать руки, ведь, скорее всего, именно в этот день вы завершите глобальный проект. Вы успеете сделать чрезвычайно много дел. В первой половине дня смело обращайтесь за помощью к друзьям и коллегам.

Близнецы. Старайтесь пребывать в хорошем расположении духа, иначе возможны неприятности на рабочем месте и в семье. Девы сегодня настроены на волну своего близкого окружения. В ней возможен налет эротики, экзотики, ностальгии, подозрительности, раздражительности, в недружелюбной среде есть риск столкнуться с коварством, скрытым вредительством.

Рак. День провокаций и неожиданных поворотов судьбы.Не ввязывайтесь в конфликтные ситуации на улице, не посещайте массовых мероприятий. Вам нужно расслабиться и в спокойной обстановке проанализировать ситуацию. Ваша способность улавливать все происходящее будет способствовать объективной оценке сути вещей и событий. День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью. Вас ожидают деловые и личные свидания. Не исключено, что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. Устройте себе и близким людям небольшой праздник, общение с детьми доставит вам особую радость.

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Лев. Выходной день посвятите только отдыху. Рекомендуется посещение бассейна вместе с детьми, прогулки в лесу, туристические поездки. Если вы найдете в себе силы отказаться от забот и проблем, то почувствуете прилив сил. Этот день располагает к романтическим приключениям.Однако, целиком отдаваясь охватившему вас чувству, не забывайте о своих обязанностях. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Негативные события первой половины дня могут привести ко многим проблемам в отношениях с окружающими.

Дева. Сегодня вы окажетесь в центре внимания. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых желаний. Хорошее время для развития коммерческих связей, личных отношений. Сегодня ожидайте деловых предложений. Финансового успеха вы добьетесь с помощью партнеров или влиятельных покровителей. Прекрасное время для общения с противоположным полом. Вероятность гармоничных отношений очень велика. Не исключено какое-то известие, которое может в корне изменить ваш образ жизни. Может быть, вам придется принимать серьезные решения. Пессимизм и внутреннее напряжение не дадут вам собраться и реально оценить обстановку. Прежде чем делать окончательные выводы, вам следует успокоиться и привести к равновесию чувства и мысли.

Весы. Сегодня вас подстерегают неудачи в личной жизни. Не нужно чрезмерно концентрироваться на интимных проблемах. День желательно посвятить странствиям, поездкам, загородным прогулкам. Не забывайте о тех, кто в вас нуждается. Благоприятно искать потерянные вещи, восстанавливать забытые связи. Отношения в семье у многих Рыб приобретут новую форму. Активный отдых и водные процедуры помогут снять напряжение после трудовой недели. Вероятно, служебные дела потребуют от вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Не исключены проблемы в семье или с ближайшими родственниками. Однако знайте, что причиной всех конфликтов является ваш собственный характер. Постарайтесь не принимать близко к сердцу случайные замечания. Проявите сдержанность и такт.

Скорпион. День отмечен трудностями в личных и семейныхотношениях. Судьба посылает вам очередные испытания на прочность. Есть риск попасть под влияние недобросовестных людей. Не исключено, что придется понести непредвиденные финансовые затраты. Но вам следует не забывать,что даже в таком положении вы не должны обделять вниманием близких и любимых людей. Первая половина дня будет сопряжена с нестандартными ситуациями, с которыми вы сможете справиться только благодаря находчивости. Ваше дружелюбие и жизнерадостность послужат хорошим примером для ваших близких. По возможности проведите день в кругу семьи за тихими домашними радостями: чтением книг, общением с родными, совместными играми, просмотром новых видеокассет, прослушиванием музыки.

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Стрелец. Благоприятный период для новых знакомств,смены обстановки, путешествий. Свежие впечатления и ощущения вам потребуются сейчас, как никогда. Не стоит экономить. Открытость миру и людям принесет вам массу положительных эмоций. Опасный и тяжелый день в плане здоровья. Эмоции будут преобладать над рассудком, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы. Полезно находиться около воды, принять ванну, посетить бассейн, баню.

Козерог. Вы можете почувствовать приступ азарта, который толкнет вас сыграть на бирже или приобрести лотерейный билет. Главное, не заблуждаться и помнить, какой является реальность и реальны шансы на успех. День символизирует включение космической энергии, помощь высших сил. Смело беритесь за намеченные дела. Возможно, сделки, заключенные ранее, принесут солидный доход. Желания и молитвы многих Рыб могут сбыться. Но постарайтесь быть организованными и последовательными в своих действиях. При этих условиях вероятно улучшение финансового положения. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома.

Водолей. Первая половина дня чревата опасностями для здоровья, травмами, серьезными проблемами в отношениях с окружающими. Этот день несет с собой трудности и хлопоты. Вероятно, что сегодня вы получите известие или просьбу от близкого человека. Вторая половина дня сулит новые знакомства или романтические увлечения. В делах можно рассчитывать на помощь и советы друзей, а также надежных, верных партнеров. Сегодня настроение Львов зависит от материальных успехов. Разумные, дальновидные, самокритичные Львы будут отталкиваться от своих фактических достижений и учитывать риски.

Рыбы. Неблагоприятный день для активной деятельности в профессиональной сфере. Вероятен спад жизненной энергии. Планы и мысли, которые придут вам в голову, не принесут желаемого результата. Выгоду можно получить только от старых дел. Успеха добьетесь с помощью друзей, родственников и просто доброжелателей. Ваше внимание будет сосредоточенно на романтической сфере, не бойтесь сделать первый шаг и поведать человеку о своих светлых чувствах.

Астролог: Вальдемар Небоходцев