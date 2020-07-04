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сегодня, 17:53 0

За сутки в Приамурье 31 человек заразился COVID-19

За сутки в Приамурье 31 человек заразился COVID-19
Фото: tass.ru

4 июля, в Амурской области в лабораторно подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции. Большинство заразившихся нашли в Благовещенске – 13 человек, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Свободном и Тынде четыре новых случая, три в Белогорске, по два в Прогрессе и Райчихинске, по одному в Благовещенском, Магдагачинском и Тамбовском районах.

С нарастающим итогом в области выявлено 1 826 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 231,13 на 100 тысяч населения.

785 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

В контакте с зараженными были 2 512 человек. На самоизоляции находятся 2 378 человек.

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#коронавирус

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