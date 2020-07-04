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В детском лагере Серышевского района шквалистый ветер вырвал с корнем около 20 сосен

3 июля вечером шквалистый ветер повалил около 20 сосен в детском лагере «Белогорка» Серышевского района. Многолетние крупные деревья вырвало с корнем.

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Шквалистый ветер повалил 3 июля деревья в загородном лагере «Белогорка». Учреждение Белогорска для летнего отдыха детей расположено в Серышевском районе. ⠀ Около 23:00 на территории лагеря рухнуло около 20 сосен. Многолетние крупные деревья не обломились, их вырвало с корнем под напором ветра. ⠀ Никто из обслуживающего территорию персонала не пострадал. Все корпуса и строения, а также линии электропередач целы. В настоящее время персонал собственными силами устраняет последствия непогоды. Ветровал будет распилен и убран. ⠀ Вместе с тем, в Управлении по делам ГО и ЧС рассказали, что накануне метеорологи предупредили об опасных природных явлениях в виде грозы, ливня и усиления ветра до 20 метров в секунду. Непогода накрыла город и близлежащие районы в ночное время. ⠀ Неблагоприятные погодные явления прогнозируются вплоть по 6 июля включительно. Управление по делам ГО и ЧС администрации Белогорска рекомендует в этот период соблюдать меры личной безопасности при грозе и сильном ветре. ⠀ В случае внештатных ситуаций необходимо звонить на телефон оперативного дежурного 2-18-44 или 112. ⠀ #Белогорск #открытыймуниципалитет

Публикация от белогорск.рф (@belogorck.ru)

Никто из обслуживающего персонала не пострадал. Все корпуса и строения, а также линии электропередач остались целы, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

В настоящее время персонал собственными силами устраняет последствия непогоды.

Поваленные деревья будут распилены и убраны.

Напомним, что в ближайшие два дня Амурскую область накроет очередной циклон. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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#погода

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