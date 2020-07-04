В детском лагере Серышевского района шквалистый ветер вырвал с корнем около 20 сосен

3 июля вечером шквалистый ветер повалил около 20 сосен в детском лагере «Белогорка» Серышевского района. Многолетние крупные деревья вырвало с корнем.

Никто из обслуживающего персонала не пострадал. Все корпуса и строения, а также линии электропередач остались целы, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

В настоящее время персонал собственными силами устраняет последствия непогоды.

Поваленные деревья будут распилены и убраны.

Напомним, что в ближайшие два дня Амурскую область накроет очередной циклон. В регионе объявлено штормовое предупреждение.