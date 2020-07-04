Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Боевая машина предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщил, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 «Армата» будет создан в 2018 году. По его словам, уникальность новых машин заключается в наличии открытой цифровой архитектуры, которая создала «железобетонную основу для роботизации бронетехники»".

На форуме «Армия-2018» Минобороны России подписало контракт о закупке у «Уралвагонзавода» 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе «Армата». Как ранее сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.