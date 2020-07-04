Образование Приамурья получит 840 миллионов рублей из федерального бюджета

В области сокращается нехватка мест в детских садах. В 2019 году в области появилось 530 дополнительных мест благодаря строительству и выкупу детсадов, 120 мест в Благовещенске появилось за счет внутренних резервов. Кроме того, в областном центре открыли три частных сада, их посещают 46 детей.

- В Приамурье на 30 июня в актуальной очереди находились пять человек - это те, кому детский сад необходим в настоящее время, в отложенной очереди - 6,7 тысячи детей, им места в дошкольном образовательном учреждении понадобятся в перспективе. Традиционно в сентябре, то есть после периода комплектования в детских садах, который сейчас идет, количество семей, стоящих в актуальной очереди, будет расти. Существенное увеличение ожидается в Благовещенске, - рассказала министр образования и науки области Светлана Яковлева.

В начале 2020-го приняли воспитанников три детских сада, построенных по нацпроекту «Демография» в Благовещенске, Белогорске в селе Усть-Ивановка. Кроме этого, в городе Свободном сдали новый блок дошкольного учреждения на 120 мест, а в Благовещенске капитально отремонтировали четвертый корпус детсада № 5.

Строительство детских садов продолжается. Сейчас возводится ДОУ в селе Екатеринославка Октябрьского района. На работы выделено 120 миллионов рублей. Начнется сооружение пристройки на 50 мест к детскому саду в поселке Магдагачи. Новые организации дошкольного образования предназначены для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и будут готовы в 2021 году.

- Сейчас прорабатывается возможность включения детского сада на 70 мест в Ивановке - точно такого же, как строится в Екатеринославке, - в программу «Развитие сельских территорий». В этом случае строительство можно будет начать в следующем году. Кроме того, разрабатывается проектная документация для ДОУ на 120 мест в селе Чигири. Мы планируем с данным объектом «войти» в программу министерства строительства РФ «Стимул», что поможет приступить к работам уже в этом году, - рассказал министр строительства и архитектуры Приамурья Николай Сибиряков.

По словам министра, проект детского сада в Екатеринославке внесен в реестр экономически эффективной проектной документации. Это дает право использовать проекты из реестра во всем регионе, не создавая новой ПСД и экономя бюджетные средства.

Планируется строительство еще одного сада в Благовещенске - на 350 мест. Проектные работы по этому объекту завершены. В ближайшее время министерство образования и науки Амурской области подаст заявку в Министерство просвещения РФ на финансирование.

Требует развития материальная база общего образования. В 2019/2020 учебном году в 11 из 29 муниципалитетов области школьники учились в одну смену. В двухсменном режиме работали 62 школы – всего 21 процент из всех. Наиболее острая ситуация в Благовещенске, Белогорске и Свободном. В области необходимо построить не менее 40 школ мощностью 528 мест каждая. В рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» к концу 2020 года в Приамурье создадут 1056 мест в общеобразовательных организациях.

Одна из крупнейших на Дальнем Востоке школ строится в Благовещенске.

- Объект на 1500 мест и стоимостью 1307 миллионов рублей должен быть введен в эксплуатацию летом 2022 года. Соответственно в учебный 2022-2023 год школа примет первых учеников. Она очень нужна. Ежегодно мы отмечаем прирост учащихся в городе на 1000 человек. Планируем и строительство школы в Чигирях. Это село практически слились с Благовещенском. Имеющееся там учебное заведение - старое и недостаточно вместительное, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Новая школа в Благовещенске будет состоять из пяти блоков - трех- и четырехэтажных учебных корпусов и спортивного зала. Ученики младших и старших классов станут обучаться в отдельных корпусах.

В Свободном сооружается новое школьное здание на 528 мест. Современный трехэтажный корпус гимназии № 9 обойдется почти в 666 миллионов рублей. Здание необходимо для перехода на односменный режим обучения и строится с учетом увеличения населения города. Помимо этого проектируется школа на 165 мест в Экимчане.

Круглогодично идет капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений. В январе 2020-го завершилась реконструкция школы № 22 в Райчихинске, здание которой не обновлялось более 60 лет. Масштабный капремонт ждет школу в селе Малиновка Бурейского района, на него выделено более 50 миллионов рублей. В целом капитальный ремонт за счет областного и муниципального финансирования запланирован в 2020 году в 14 детских садах и двух школах.

На усиление противопожарной и антитеррористической защищенности детских садов, школ и организаций дополнительного образования выделено 105 миллионов рублей из областного бюджета.

Кроме того, в этом году по нацпроекту «Образование» в школах области появятся 42 Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». В помещениях, где они откроются, на муниципальные средства идут ремонты. Капитально реконструируется благовещенский технопарк «Кванториум-28». Деньги на его ремонт - 28 миллионов рублей - выделены из областного бюджета.