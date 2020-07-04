Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:32 2

70 процентам благовещенцев недостаточно зелени в городе

70 процентам благовещенцев недостаточно зелени в городе

Мэрия Благовещенска опубликовала результаты опроса на тему озеленения города. Свое мнение высказали чуть более полутысячи человек. Более 70 % опрошенных посчитали, что территория столицы Приамурья озеленена недостаточно. Остальные ответили, что зелени хватает, но за посадками нужно лучше ухаживать, сообщает пресс-служба мэрии. Мэрия Благовещенска опубликовала результаты опроса на тему озеленения города. Свое мнение высказали чуть более полутысячи человек. Более 70 % опрошенных посчитали, что территория столицы Приамурья озеленена недостаточно. Остальные ответили, что зелени хватает, но за посадками нужно лучше ухаживать, сообщает пресс-служба мэрии.

300 человек указали, что им не нравится обрезка деревьев. Благовещенцы также посчитали, что нужно интереснее оформлять клумбы и упорядочить стрижку газонов.

Большинство опрошенных хотят видеть больше деревьев и кустарников на улицах города. В первую очередь нужно озеленить набережную Амура, районы Тайвань и КПП, микрорайон, а также улицы Горького и Ленина. При этом горожане довольны состоянием улиц Ленина, Калинина и Дьяченко.

Если выбирать породы растений, то жители областного центра хотели бы видеть больше хвойных деревьев, а также березы, липы и даже вишни и яблони.

Больше 60 % опрошенных посчитали, что рядом с тротуарами нужно больше цветочных клумб, а остальные — что нужно больше газонов. Также, по мнению опрошенных, в городе не хватает маленьких скверов между дворами

Участвовать в озеленении и субботниках готовы около половины опрошенных. Остальные полагаются на профессионалов.

- Использование такой формы как опрос общественного мнения будет продолжено, поскольку помогает понять мнение жителей нашего города, а, значит, учесть его при формировании стратегии развития всего Благовещенска, — отметил первый заммэра Благовещенска Олег Имамеев.

Просмотров всего: 167

#природа

распечатать


Общество

В Бурее поймали редкую черепаху
Происшествия

В Селемджинском районе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество 1

Амурским аистам "подкинули" чужого птенца
Происшествия

В Зейском районе локализовали природный пожар в 9 километрах от Умлекана
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    22 минуты назад

    А давайте пальмы посадим, а что?

  • Демидыч

    Демидыч
    20 минут назад

    зелени не хватает-особенно долларов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь