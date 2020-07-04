70 процентам благовещенцев недостаточно зелени в городе

Мэрия Благовещенска опубликовала результаты опроса на тему озеленения города. Свое мнение высказали чуть более полутысячи человек. Более 70 % опрошенных посчитали, что территория столицы Приамурья озеленена недостаточно. Остальные ответили, что зелени хватает, но за посадками нужно лучше ухаживать, сообщает пресс-служба мэрии. Мэрия Благовещенска опубликовала результаты опроса на тему озеленения города. Свое мнение высказали чуть более полутысячи человек. Более 70 % опрошенных посчитали, что территория столицы Приамурья озеленена недостаточно. Остальные ответили, что зелени хватает, но за посадками нужно лучше ухаживать, сообщает пресс-служба мэрии.

300 человек указали, что им не нравится обрезка деревьев. Благовещенцы также посчитали, что нужно интереснее оформлять клумбы и упорядочить стрижку газонов.

Большинство опрошенных хотят видеть больше деревьев и кустарников на улицах города. В первую очередь нужно озеленить набережную Амура, районы Тайвань и КПП, микрорайон, а также улицы Горького и Ленина. При этом горожане довольны состоянием улиц Ленина, Калинина и Дьяченко.

Если выбирать породы растений, то жители областного центра хотели бы видеть больше хвойных деревьев, а также березы, липы и даже вишни и яблони.

Больше 60 % опрошенных посчитали, что рядом с тротуарами нужно больше цветочных клумб, а остальные — что нужно больше газонов. Также, по мнению опрошенных, в городе не хватает маленьких скверов между дворами

Участвовать в озеленении и субботниках готовы около половины опрошенных. Остальные полагаются на профессионалов.

- Использование такой формы как опрос общественного мнения будет продолжено, поскольку помогает понять мнение жителей нашего города, а, значит, учесть его при формировании стратегии развития всего Благовещенска, — отметил первый заммэра Благовещенска Олег Имамеев.