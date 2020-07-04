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сегодня, 15:19 0

В Бурее поймали редкую черепаху

В Бурее поймали редкую черепаху

В реке Бурея, в районе Нижне-Бурейского водохранилища, поймали редкий улов – черепаху. Как рассказала Яна, супруга удачливого рыбака, это достаточно крупная особь – около 16 сантиметров в диаметре.

- Он её отпустил в воду, а через несколько минут черепаха вернулась к нему. Подплыла к берегу, где он стоял и больше не уплыла. Местные рыбаки приходили фотографироваться с черепахой и сказали, что видят её здесь не первый день. Откуда она там взялась – неизвестно, - поделилась амурчанка.

Яна уверена, что им попался самец водяной красноухой американской черепахи. Внешне животное здорово, имеет неплохой аппетит. Женщина полагает, что черепаху могли выкинуть или потерять.

- Может и выкинули. Может, нарочно выпустили в природу, а может и потеряли. Часто дети берут с собой зверушек на отдых, какими бы экзотическими они не были. Но уж приплыть сюда из Калифорнии она точно не могла, - рассказала Яна.

Однако в управлении по охране животного мира Амурской области считают, что черепаха вовсе не американская, а наша, родная, российская.

- Это Дальневосточная кожистая черепаха, других подвидов у нас нет. Она находится в Красной книге, её надо срочно выпустить, - рассказал начальник отдела охраны управления Валерий Погасиенко.

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#природа

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