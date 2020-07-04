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сегодня, 15:14 0

Космические туристы пробудут в космосе около 100 минут

Космические туристы пробудут в космосе около 100 минут
Фото: russian.rt.com

Компания Space Adventures раскрыла подробности будущего выхода космического туриста в открытый космос, сообщили РИА Новости

Выход космического туриста в открытый космос состоится в 2023 году и продлится около 100 минут. Это соответствует одному витку Международной космической станции вокруг Земли.

«Космонавт не профессиональный, и разница между таким выходом и шести-семи-часовым принципиальная», — рассказали в Space Adventures.

Двое туристов отправятся на МКС на корабле «Союз МС». Один из них вместе с профессиональным космонавтом из России выйдет в открытый космос из российского сегмента МКС.

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#космос

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